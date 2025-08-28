Aforismi
Commenti alla frase di Mel Brooks

La comicità è solo un'altra difesa contro l'universo.

  • Se non proprio una difesa, allora senz' altro un aiuto per digerire tutto ciò che di amaro la vita ci presenta, tra l'altro meglio farsi una risata, che versare lacrime amare che non fanno che peggiorare la situazione.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: lunedì 25 agosto alle ore 14:09

  • A volte si... ma, oggigiorno, dove la "comicità " la fa da padrona... una maggiore serietà sarebbe utilissima e proficua.

    Da: Giusy
    Data: lunedì 25 agosto alle ore 5:27

