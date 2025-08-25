Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Aforisma di Mel Brooks

La comicità è solo un'altra difesa contro l'universo.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Mel Brooks

Mel Brooks, regista, attore, ma anche sceneggiatore, produttore teatrale e televisivo nonchè compositore dal talento comico innato, nasce a Brooklyn, New York, il 28 giugno 1926. Nato da genitori russi ebrei immigrati - coincidentemente come l'amico e più volte collega di scena Gene Wilder - il suo vero nome è Melvin James...
continua leggendo la:
Biografia di Mel Brooks su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail