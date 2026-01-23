Commenti alla frase di Roberto Gervaso
Basta ascoltare il proprio istinto per riporre la dovuta attenzione a chi la merita ed evitare gli altri. È vero che un approccio positivo verso il prossimo può favorire le relazioni, ma non tutti se lo meritano, perché essere buoni non significa permettere all'altro di prenderci per i fondelli.Da: Gladys BozanicData: mercoledì 21 gennaio alle ore 9:05
il prossimo dovrebbe essere la proiezione di me stesso; ma mi accorgo,amaramente,che e'mille miglia lontano dalla mia coscienza perche',nella maggior parte dei casi,i rapporti umani sono superficiali ed ipocriti.ed allora la rflessione di gervaso e' pregnante di attualita'e ci invita a riflettere.secondo la mia esperienza di vita correggerei la pungente ironia gervasiana dicendo:"ama il prossimo tuo come non ci stesse" cioe' un po'd'egoismo mi aiuta a difendermi dalla dilagante perniciosa umanita'ch'e'fuori di me.Da: Claudio CavaliereData: domenica 19 settembre 2010 alle ore 9:58