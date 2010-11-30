Commenti alla frase di Roberto Gervaso
-
Credo che uno possa rimpiangere la gioventù soprattutto per il senso di spensieratezza che la vita nel suo corso lo ha privato e per la salute che ne ha pagato il prezzo. Forse non è neppure rimpianto, ma amara constatazione di presa di coscienza dei fatti. Chi è realista affronta ogni fase della vita per quel che è, poi ogni esperienza, bella o brutta che sia, gli da la possibilità di una migliore valutazione di ciò che è stato ed alla fine può concludere che ogni fase ha le proprie difficoltà e, se uno pensa diversamente, lo fa probabilmente perché se li è scordati i dilemmi e le apprensioni che lo assillavano a quel tempo. Quando la percezione del tempo, da infinito diventa sempre più breve, la mente a volte distorce la realtà per addolcire la pillola ed è quando gli anziani dimenticano d'essere stati giovani, spensierati per incoscienza, ma non senza mille perché.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 8:56
-
e',veramente,sciocco avere rimpianti della gioventu'perche'la vita dell'uomo segue un percorso ben preciso che va dall'infanzia alla vecchiaia:ora l'esperienza ci deve suggerire che i rimpianti servono a poco perche'paralizzino le forze vitale dellp'agire dell'uomo.Da: Veritatis Vis Est AmorData: martedì 30 novembre 2010 alle ore 17:18