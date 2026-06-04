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Commenti alla frase di Marco Travaglio
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Forse... questo signore fa critica alla sua stessa fazione... che sta "rubando" lo spirito critico ai piùDa: GiusyData: ieri alle ore 5:59
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certamente!!! solo che nel passato si sono fatti "distinguo" molto di parte x cui i buoni erano tt da una parte ed i cattivi tt dall'altra...Da: samanthaData: venerdì 4 giugno 2010 alle ore 14:20
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Può darsi. Ma non sarewbbw mwglio non rubare?Da: angiolinaData: venerdì 4 giugno 2010 alle ore 9:40
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come ha fatto il pci-pds-ds-pd!!!Da: samanthaData: venerdì 4 giugno 2010 alle ore 8:52