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Commenti alla frase di Marco Travaglio

Rubare per il partito è diverso che rubare per se stessi. Se uno ruba per se stesso non altera il mercato politico. Se uno ruba per il partito contribuisce al fatto che il partito si avvantaggi indebitamente rispetto agli altri.

  • Forse... questo signore fa critica alla sua stessa fazione... che sta "rubando" lo spirito critico ai più

    Da: Giusy
    Data: ieri alle ore 5:59

  • certamente!!! solo che nel passato si sono fatti "distinguo" molto di parte x cui i buoni erano tt da una parte ed i cattivi tt dall'altra...

    Da: samantha
    Data: venerdì 4 giugno 2010 alle ore 14:20

  • Può darsi. Ma non sarewbbw mwglio non rubare?

    Da: angiolina
    Data: venerdì 4 giugno 2010 alle ore 9:40

  • come ha fatto il pci-pds-ds-pd!!!

    Da: samantha
    Data: venerdì 4 giugno 2010 alle ore 8:52

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