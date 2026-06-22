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Commenti alla frase di Gilbert Keith Chesterton

Il poeta cerca solo di mettere la testa in cielo. È il logico che cerca di mettere il cielo dentro la propria testa. Ed è la sua testa che si spacca.

  • Nulla di più esatto.

    Da: Giusy
    Data: ieri alle ore 7:11

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