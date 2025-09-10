Aforismi
Commenti alla frase di Stefano Benni

Ci fu una grande battaglia di idee e alla fine non ci furono né vincitori, né vinti, né idee.
Elianto

  • Anche senza essere pessimisti, ma estremamente realisti, questo sarebbe il risultato di una guerra mondiale... né vincitori, né vinti, né idee, solamente i'annullamento della razza umana. Peccato che i prepotenti e gli ostinati a volere la loro esclusiva supremazia non mettano in conto che dipende da loro se ci sarà un poi, per tutti, loro compresi, già che condividiamo la stessa, nostra unica casa, la Terra.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 9:58

  • Dove ci fu tale battaglia ?

    Da: Andrea Tamburrini (http://filopoetando.interfree.it)
    Data: venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 9:22

  • infatti perchè poi a parlare fù soltanto l'amore...

    Da: giusi pontillo
    Data: venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 8:59

  • Come oggi,non ci sono né vincitori né vinti,se parliamo dei politici ma se parliamo degli italiani hanno sempre perso.
    I politici fanno a gara a vincere, sembra una lotta fatta tra loro per la lotta solo della poltrona.

    Da: Alfonso Musella
    Data: venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 8:16

  • mi fa pensare allo stato attuale delle cose... b.giornata :)

    Da: patty
    Data: venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 7:19

