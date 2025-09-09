Ci fu una grande battaglia di idee e alla fine non ci furono né vincitori, né vinti, né idee.

Genio della satira italiana, Stefano Benni è conosciuto dai lettori più informati per i brillanti e sapidi articoli che nell'arco della sua lunga carriera sono periodicamente apparsi su vari quotidiani e periodici italiani. Da "Panorama" a "la Repubblica", da "il manifesto" a "MicroMega", passando dall'indimenticabile "Cuore", la sua...

continua leggendo la:

Biografia di Stefano Benni su Biografieonline.it