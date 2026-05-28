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Commenti alla frase, tratta dal film I cento passi

Peppino Impastato: Sai cosa penso? Che quest'aeroporto in fondo non è brutto, anzi...

Salvo Vitale: Ma che cosa dici?

Peppino Impastato: No ma... Visto così dall'alto, uno sale qua sopra e potrebbe anche pensare che la natura vince sempre, che è ancora più forte dell'uomo e invece non è così! In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere: fanno 'ste case schifose con le finestre in alluminio e i muri di mattoni finti... Mi stai seguendo?...

Salvo Vitale: Eeh, ti sto seguendo!

Peppino Impastato: ...I balconcini, 'a gente ci va a abitare e ci mette... le tendine, i gerani, la televisione e dopo un po' tutto fa parte del paesaggio, c'è, esiste, nessuno si ricorda più di com'era prima, non ci vuole niente a distruggere la bellezza.

Salvo Vitale: Ah be' ho capito, ma allora?

Peppino Impastato: E allora... E allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni e 'ste fissarie, bisognerebbe ricordare alla gente cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscela, a difenderla.

Salvo Vitale: La bellezza?

Peppino Impastato: La bellezza, è importante la bellezza, da quella scende giù tutto il resto.

Dal film

I cento passi

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  • VERITÀ ASSOLUTA:
    oggi abbiamo perso il senso della Bellezza... a favore di mode e tendenze, anche mentali, discutibili.
    AHIMÈ

    Da: Giusy
    Data: martedì 26 maggio alle ore 9:49

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