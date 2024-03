La regola è questa: se è gialla resta a galla, se è marrone tiri lo sciacquone.

Bernie Focker

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sul giallo

Commenta

Mi presenti i tuoi?: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Bernie Focker e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Gaylord "Greg" Fotter ( Focker nella versione originale) si ritrova ancora una volta ad affrontare una serie di ostacoli per coronare il suo sogno d'amore con Pam Byrnes, sposandola. Questa volta Greg Focker dovrà rimanere nel "cerchio della fiducia" di Jack Byrnes, posto conquistato faticosamente nel film precedente, e dovrà uscire indenne dagli inevitabili scontri tra i suoceri e i genitori. Infatti le due coppie non potrebbero essere più diverse: i genitori di Pam sono tradizionalisti , Jack , ex agente CIA in pensione,è...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi