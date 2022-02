Dialogo dal film La mossa del pinguino

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

La mossa del pinguino: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film La mossa del pinguino:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Quattro romani, un precario, un disoccupato, un pensionato e uno spaccone, scoprono lo sport del curling per caso e convinti delle proprie potenzialità, costituiscono una squadra per Olimpiadi Invernali di Torino 2006, in cui l'Italia ha di diritto una squadra qualificata essendo paese ospitante.



Una volta costituita la squadra, i quattro dopo mesi di allenamenti grossolani data la loro scarsa esperienza partecipano alle selezioni per le Olimpiadi in cui vengono sconfitti, ma anche grazie all'esperienza vissuta riescono a...Leggi di più

