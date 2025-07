Citazione dal film Tentazioni d'amore di Padre Brian Finn

Padre Brian Finn

Tentazioni d'amore: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Padre Brian Finn (ruolo interpretato da Edward Norton) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

A New York, tre amici d'infanzia, Jake, Brian e Anna, si sono persi di vista dopo che la famiglia di Anna si è trasferita in California per lavoro.



Gli anni passano, e Brian è diventato un prete cattolico molto amato dai suoi fedeli: Padre Brian Finn. Jake è un rabbino anticonformista e affascinante, Jake Rabbino Schram, che deve accasarsi per poter aspirare al ruolo di rabbino-capo della sua comunità.



Il ritorno in città di Anna Riley, divenuta nel frattempo una rampante donna d'affari, scombussolerà la loro esistenza...Leggi di più

