Citazione dal film Dirty Dancing - Balli proibiti di Frances "Baby" Houseman

Frances "Baby" Houseman

Dirty Dancing - Balli proibiti: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Frances "Baby" Houseman e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Nell'estate del 1963, la famiglia Houseman (composta da padre, madre e le due figlie) si reca in vacanza nelle Catskill Mountains, presso un villaggio turistico di proprietà dell'anziano Max Kellerman.



La figlia minore e prediletta Frances "Baby" Houseman, di diciassette anni, aspira ad entrare al Mount Holyoke College per studiare economia con l'obiettivo di accedere al Peace Corps.



Nel corso della sua vacanza Frances conosce Johnny Castle, il quale insieme a Penny Johnson, lavora come maestro di ballo per gli ospiti...Leggi di più

