Qui se non mi sbrigherò, arriverà il Rinascimento e non ci sarà tempo che per dipingere!

Giullare

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il film è composto da sette episodi, ognuno dei quali mette in scena un particolare aspetto della vita sessuale:



Gli afrodisiaci funzionano?

Un giullare per niente divertente deve andare a letto con la regina per vendicare l'uccisione del padre. Riesce a far bere una pozione magica afrodisiaca alla regina, ma qualcosa va storto.

Che cos'è la sodomia?

Un pastore armeno, non sentendosi più amato dalla sua pecora "prediletta", decide di andare negli Stati Uniti per farla vedere da un dottore. Tuttavia anche questi si innamora...leggi di più

