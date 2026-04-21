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Frasi del film Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso (ma non avete mai osato chiedere)

Frasi e dialoghi dal film

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Le cose più belle nella vita non sono cose. | Sono persone, posti, ricordi, sorrisi ed emozioni.

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