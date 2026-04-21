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Frasi del film Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso (ma non avete mai osato chiedere)
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- [Durante la trasmissione Qual è la mia perversione?]
Toni: Signor Jeffe, un telescopio... che ne so, forse un binocolo potrebbero essergli utili nella faccenda?
Bernard Jaffe: Dovrebbero essere puntati nei punti giusti. [il pubblico ride]
Presentatore: Penso che magari si potrebbe precisare che non sarebbero utili a lei, ma eventualmente agli altri.
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 40 • Pagina: 1 di 4
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