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Commenti alla frase di Jean Jacques Rousseau

È soprattutto nella solitudine che si sente il vantaggio di vivere con qualcuno che sappia pensare.

  • Passare il tempo, in solitudine, leggendo i Grandi, non è, vera solitudine, perché siamo in dialogo aperto con Essi, i Grandi.. ed é un piacere sublime.

    Da: Giusy
    Data: ieri alle ore 10:33

  • io so pensare non perchè sono solo? conosco il pensiero di Jean Jacques Rousseau e degli altri. la mia solitudine e solo del corpo, non del pensiero. quando penso non sono mai solo. guido.

    Da: guido perazzi
    Data: venerdì 6 agosto 2010 alle ore 3:05

  • I soliloqui sono dei pazzi. narcisismo intellettuale, contrario all'amore verso il prossimo. stare soli fa scoprire la bellezza del dialogo con Dio, che si riverbera socialmente. abbiamo visto dove ci ha porato l'egoismo moderno!

    Da: Franco
    Data: giovedì 5 agosto 2010 alle ore 10:24

  • Questa riflessione è un capolavoro di indagine psicologica.Infatti,come si svive oggi,soltanto la solitudine diventa la migliore compagnia di me stesso.L'umanità fuori di me, cioè il prossimo di cristiana memoria è cinica,superficiale,beffardainsensibile.Solo quando parlo con me stesso scopro la vera umanità.I rapporti umani,quelli veri,dove li posso trovare?

    Da: claudioecavaliere
    Data: giovedì 5 agosto 2010 alle ore 5:32

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