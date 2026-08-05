Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Aforisma di Jean Jacques Rousseau

È soprattutto nella solitudine che si sente il vantaggio di vivere con qualcuno che sappia pensare.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Jean-Jacques Rousseau

Filosofo e pedagogista svizzero, nato a Ginevra il 28 giugno 1712, Jean-Jacques Rousseau è uno dei massimi esponenti del pensiero europeo del XVIII secolo. Figlio di un orologiaio calvinista, rimane orfano di madre a pochi giorni dalla nascita. Lasciato un po' a sé stesso, non avrà un'educazione regolare: a dieci anni si trova privato...
continua leggendo la:
Biografia di Jean-Jacques Rousseau su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail