È soprattutto nella solitudine che si sente il vantaggio di vivere con qualcuno che sappia pensare.

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Aforisma di Jean Jacques Rousseau
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Breve biografia di Jean-Jacques Rousseau
Filosofo e pedagogista svizzero, nato a Ginevra il 28 giugno 1712, Jean-Jacques Rousseau è uno dei massimi esponenti del pensiero europeo del XVIII secolo. Figlio di un orologiaio calvinista, rimane orfano di madre a pochi giorni dalla nascita. Lasciato un po' a sé stesso, non avrà un'educazione regolare: a dieci anni si trova privato...
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