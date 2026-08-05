Commenti alla frase di Cartesio
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Grandissima e impareggiabile considerazione... validissima oggi, quando il "pensare" pare essere diventato superato e antiquato.
SIC!!!Da: GiusyData: lunedì 3 agosto alle ore 10:50
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Non posso vivere senza pensare, quidi sono. Consumo tantissima energia nel pensare, ha volte vorrei spegnermi nel pensiero.Da: LuisaData: martedì 3 agosto 2010 alle ore 17:21
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Se io sono, esisto.
Se non sono, non esisto; né potrei esistere.
Se qualcuno dicesse “è”, così coniugato e analizzato, tale è, pur se appartenente al verbo essere, è però oggettivo (e ovviamente non nominativo).
Ammettendo che l'oggettività potesse tuttavia esprimersi, non direbbe ovviamente “è”, ma “sono”.
Non potersi esprimere vale come non essere, desumendo perciò che può affermarlo soltanto chi è, e che di essere, o esistere, può “consapevolmente” pensarlo.
Quindi “è” (o esiste) soltanto chi può affermare “penso”, appunto nella consapevolezza di essere. Da cui il “cogito ergo sum” del grande Cartesio. Come si fa a non amarlo; e a non amare l’antesignano Platone?
Tommaso Mazzoni d.p.r.o. http://www.tommasomazzoni.it oppure, scambievolmente, http://www.tommasomazzoni.euDa: Tommaso Mazzoni d.p.r.o.Data: martedì 3 agosto 2010 alle ore 12:35
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La famosa frase di Cartesio è corretta nel contesto della sua elaborazione filosofica ma è altamente discriminante nei confronti di chi appartiene ad altri livelli deontologici. Perchè difendo i diritti di essere delle piante, muti testimoni di eventi storici o del mio micio, forzato compagno della mia esistenza. Per non parlare di chi per una mutazione genetica o un trauma è stato nella vita penalizzato del pensiero fenomenale strumento di vita e libertà. Per cui per il diritto di essere direi piuttosto "Amo, soffro, quindi sono".Da: ricgiuData: martedì 3 agosto 2010 alle ore 8:46
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quel che sono, però, dipende molto da: [quel che penso].Da: guido perazziData: martedì 3 agosto 2010 alle ore 8:44
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Il pensiero,cioè la coscienza di pensare,è la vera natura dell'uomo e lo rende padrone dell'universo.Io suggerirei all'uomo del terzo millennio di dare dignità al pr0prio pensiero e,quindi,alla propria esistenza.Da: Claudio CavaliereData: martedì 3 agosto 2010 alle ore 5:05