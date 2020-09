Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

A Star Is Born: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film A Star Is Born:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Jackson Maine è una star della musica rock, che si esibisce tutte le sere in città diverse per platee di fan urlanti. Il cantautore ha avuto un passato turbolento: il padre lo ha avuto all'età di 63 anni, quando la madre ne aveva appena 18. Come lui, il padre era un alcolizzato e Jack ha sofferto molto per la poca presenza del padre. Inoltre, fin da quando era piccolo, Jack soffre di una malattia che lo tormenta, l'acufene.



Una sera, dopo un suo concerto, in cerca di qualcosa da bere, si dirige in un night club e incontra Ally,...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film A Star Is Born

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi