L'unico modo per fermarlo è ucciderlo.

Frank Hamer

Highwaymen - L'ultima imboscata

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Bonnie e Clyde imperversano nel paese da due anni e la governatrice del Texas Miriam A. Ferguson riunisce tutti i vertici di polizia e collaboratori per discutere su come catturarli.



Lee Simmons propone di ripristinare il corpo dei Texas Rangers affidando la cattura ad un uomo che in passato era adatto per questo tipo di lavoro, Frank Hamer.



All'inizio la governatrice rifiuta ma poi, in seguito ad altre uccisioni della coppia, accetta. Inizia così la lunga caccia del Texas Ranger Hamer affiancato da un suo vecchio compagno di...Leggi di più

