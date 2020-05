Dialogo dal film La vita è bella

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla tortura

Commenta

La vita è bella: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film La vita è bella:

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

La pellicola racconta la vicenda di Guido Orefice (interpretato da Benigni), che con l’amico Ferruccio Papini si trasferisce ad Arezzo. Durante il viaggio, Guido conosce casualmente una maestra di nome Dora, che lui immediatamente chiama “principessa”. Una volta arrivato in città, Guido trova ospitalità e lavoro presso lo zio Eliseo, che lo accoglie nel Grand Hotel da lui posseduto.



Guido, intanto, inizia presto a manifestare i primi segni di insofferenza nei confronti del fascismo: in municipio, per esempio, si scontra con...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film La vita è bella

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi