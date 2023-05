Nessun posto è bello come casa mia.



[Frase originale: There's no place like home] Dal film Il mago di Oz [Nel 2005 questa frase fu scelta da 1500 addetti ai lavori dell'American Film Institute come la numero 23 tra le 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi tratte da film di produzione USA]

Dorothy Gale

Il mago di Oz: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Dorothy Gale (ruolo interpretato da Judy Garland) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Dorothy Gale è una ragazzina che vive con gli zii in una fattoria del Kansas. La piccola possiede un cagnolino, chiamato Totò, che, per l'ennesima volta, ha combinato un guaio: ha infatti inseguito il gatto della signorina Almira Gulch, un'odiosa brutta zitella riccona della zona, all'interno del suo giardino e, non appena questa ha cercato di acchiapparlo, lui le ha morso una gamba, riuscendo però a fuggire dalle grinfie della megera grazie all'aiuto della padroncina.



Dorothy, tornata alla fattoria, chiede aiuto ai due zii,...Leggi di più

