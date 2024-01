Citazione dal film Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba di Presidente Muffley

Presidente Muffley

Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Presidente Muffley e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il generale Jack D. Ripper, comandante della base aerea americana di Burpelson, trasmette al suo stormo di 34 bombardieri strategici B-52 in quel momento in volo l'esecutivo del piano "R", ossia il piano di reazione nucleare. Tale piano era previsto come deterrente contro attacchi a sorpresa nel caso in cui il Presidente degli Stati Uniti fosse ucciso o nell'impossibilità di diramare l'ordine, allo scopo di iniziare una guerra nucleare contro l'Unione Sovietica. Gli equipaggi dei bombardieri, tra i quali quello comandato dal maggiore...Leggi di più

