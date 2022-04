Amicizia e denaro, sono come acqua e olio.

Michael Corleone

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Il padrino - Parte III: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Michael Corleone (ruolo interpretato da Al Pacino) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

New York, 1979: Michael Corleone, da anni tornato a New York, è ormai miliardario, e gode della fama di una persona rispettabile. Indebolito dal diabete, è impegnato in una sincera attività volta a guadagnarsi onorabilità sociale e a estraniare definitivamente la propria famiglia dal mondo della Mafia. L'ex boss è impegnato a garantire la sicurezza di sua figlia Mary, presidente onorario della "Fondazione Vito Andolini Corleone", impegnata nell'opera di rinascita culturale e sociale della Sicilia, e nella scelta di un successore....Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi