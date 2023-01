Citazione dal film Ho voglia di te di Step

Step

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Ho voglia di te: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Step e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Dopo aver trascorso due anni in America per dimenticare Babi, allontanarsi dalla madre e cercare di non pensare più alla morte del migliore amico Pollo, Step torna a Roma, consapevole che tutto può ricominciare da un momento all'altro. Per uno stupido imprevisto, conoscerà l'estroversa e esuberante Ginevra Biro detta Gin, una ragazza che in una delle ultime scene del film, si scopre che seguiva già da molto tempo Step ed era stata da sempre innamorata di lui, anche prima che Step conoscesse Babi. I due vivranno una storia d'amore...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi