[Frase originale: E.T. phone home] Dal film E.T. l'extra-terrestre Guarda il video [Nel 2005 questa frase fu scelta da 1500 addetti ai lavori dell'American Film Institute come la numero 15 tra le 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi tratte da film di produzione USA]

Frasi sulla casa

E.T. l'extra-terrestre: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a E.T. e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

In una foresta della California, un gruppo di botanici alieni preleva campioni di vegetazione. Appaiono degli agenti del governo e gli alieni fuggono a bordo della loro nave spaziale, ma involontariamente lasciano indietro uno di loro, abbandonandolo.



Nel frattempo, in una villetta suburbana di Los Angeles, un bambino di nome Elliott, nove anni, che ha il misterioso padre lontano in Messico per lavoro, trascorre la serata con suo fratello maggiore Michael e gli amici di questo, impegnati in una partita a Dungeons & Dragons. Quando...Leggi di più

