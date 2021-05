Dialogo dal film I cento passi

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

I cento passi: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Cento sono i passi che occorre fare a Cinisi, per colmare la distanza tra la casa della famiglia Impastato e quella del boss mafioso Gaetano Badalamenti.



Il giovane Peppino Impastato vive cercando di sfuggire a quest'inesorabile legame con l'ambiente mafioso che il padre, Luigi Impastato, un po' per inerzia, un po' perché ha una moglie da proteggere e due figli da crescere, non ha la forza di rompere. Anche di fronte alla vulnerabilità sua e della propria famiglia, Peppino, animato da uno spirito civico irrefrenabile, non esita,...leggi di più

