Dialogo dal film Man on Fire - Il fuoco della vendetta

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Man on Fire - Il fuoco della vendetta: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Man on Fire - Il fuoco della vendetta:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

A Città del Messico, i sequestri di persone ai danni di ricche famiglie sono all'ordine del giorno. Le Guardie del corpo sono uno standard per la maggior parte delle famiglie agiate e Samuel Ramos ha bisogno di assumere una guardia del corpo per proteggere la sua figlioletta di nove anni, Pita. Un ex agente della CIA in pensione, che ora fornisce servizi di scorta di sicurezza a dirigenti, Paul Rayburn, apprende che Ramos ha bisogno di una guardia del corpo a breve termine, così gli raccomanda il suo vecchio amico della CIA, John...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi