Dai ai tuoi figli abbastanza soldi per fare qualcosa, ma non abbastanza per non fare niente.

Matt king

Paradiso amaro: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Matt king (ruolo interpretato da George Clooney) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Matt King, discendente di una facoltosa famiglia hawaiiana, è un marito indifferente ed un padre assente, ma quando la moglie Elizabeth entra in coma irreversibile, dopo un incidente nautico al largo di Waikiki, si ritrova a mettere in discussione la sua vita. Matt si ritrova a dover recuperare il rapporto con le figlie, la ribelle Alexandra e la piccola Scottie, e a essere continuamente rimproverato dal suocero, che non riesce ad accettare la situazione di coma irreversibile in cui si trova la figlia. Attraverso la figlia Alexandra,...leggi di più

