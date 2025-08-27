Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.

Tra i massimi geni letterari del Novecento, l'argentino Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nasce il 24 agosto 1899 a Buenos Aires. I principali eventi biografici di Borges sono legati alla famiglia e si identificano con i destini dei suoi antenati. Da una genealogia di studiosi e militari Borges eredita l'amore totale per la...

continua leggendo la:

Biografia di Jorge Luis Borges su Biografieonline.it