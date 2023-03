Citazione dal film L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri di Buck

Buck

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sul branco

Frasi sulle regole

Commenta

L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Buck e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Lo scoiattolo Scrat è intento a seppellire la sua ghianda. Scopre però che la ghianda è sparita, e il "ladro" è la sua controparte femminile Scrattina, inizia una contesa in cui ha la meglio Scrat, ma Scrattina, piangendo, lo impietosisce facendosi consegnare la ghianda, e poi lo fa precipitare in un burrone.



Manny e Ellie aspettano il loro primo figlio. L'eccitazione di diventare padre porta Manny a costruire un parco giochi per il cucciolo, cercando di renderlo il più sicuro possibile. La nuova situazione porta Diego a sentirsi...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi