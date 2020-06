Citazione dal film Harry Potter e la camera dei segreti di Strillettera di Molly Weasley

Strillettera di Molly Weasley

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Harry Potter e la camera dei segreti: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Strillettera di Molly Weasley e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Durante le vacanze estive, al numero 4 di Privet Drive, l'elfo domestico Dobby, costretto a servire la famiglia Malfoy, avverte Harry Potter di non tornare a Hogwarts perché qualcuno ha messo in atto un complotto che potrebbe costargli la vita. A causa dei guai che Dobby combina in casa Dursley, zio Vernon vieta ad Harry di tornare a scuola e lo chiude a chiave in camera con le sbarre alla finestra, ma in suo soccorso intervengono Ron e i gemelli Weasley che liberano l'amico e lo portano via con un'auto volante.



Però, alla...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi