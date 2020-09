Nessuno è innocente. Nessuno.

Wilson Fisk/Kingpin

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sugli innocenti

Commenta

Daredevil: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Wilson Fisk/Kingpin e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Matt Murdock è un giovane ragazzo che vive a Hell's Kitchen, un quartiere di New York, e viene continuamente sbeffeggiato dai suoi coetanei. Suo padre Jack, un pugile decaduto, lo aveva cresciuto da solo, poiché la moglie lo aveva abbandonato anni prima. La cosa che Jack più desiderava era che il figlio diventasse dottore o avvocato, e che quindi non dovesse mai usare i pugni e la violenza per sopravvivere.



Un giorno, tornando da scuola, Matt vide suo padre, in un cantiere, mentre faceva il suo secondo lavoro, quello di esattore...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi