Citazione dal film American Pie di Kevin

Kevin

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sul bianco

Commenta

American Pie: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Kevin e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Jim Levenstein, Kevin Myers, Paul Finch e Chris Ostreicher sono quattro amici che stanno per finire l'ultimo anno di liceo e sono ossessionati dalla loro verginità. Alla fine dell'ennesima festa passata in bianco, decidono di stringere un patto di reciproco aiuto al fine di copulare prima della fine dell'anno scolastico. L'ultima occasione è la festa a casa dello scafatissimo Stifler in riva al lago, dove tutti si recano dopo il ballo di fine anno nella palestra della scuola.



Jim Levenstein è fortemente attratto da Nadia, stupenda...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi