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Frasi del film American Pie - Il matrimonio
- Stifler : Tutti vogliono un pezzo di Stifmeister!
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- Finch: Stifler forse potresti dimenticare il tuo uccello per un secondo e renderti veramente utile.
Stifler: Vaffanculo Finch, tu non hai mangiato la merda è chiaro? Non sei stato sulle punte come una ballerina per tutta la settimana, e il matrimonio qui e fammi un pompino là, io sono speciale tu sei speciale siamo un branco di cazzoni speciali giusto? Be' sai una cosa? Io mi faccio una scopata Finch cazzone! E sarà una cosa pirotecnica della serie ti piace prenderlo così mammina, e lei farà "fammi godere animale, dammelo tutto succhiami i capezzoli come se mungessi una vacca!"
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 29 • Pagina: 1 di 3
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