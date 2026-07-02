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Frasi del film American Pie - Il matrimonio

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Solo coloro che tentano l'assurdo raggiungeranno l'impossibile.

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Maurits Escher

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