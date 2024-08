Chi rinuncia ai propri sogni è costretto a morire.

Nick Hurley

Flashdance: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Nick Hurley e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Flashdance è un film musicale del 1983 diretto da Adrian Lyne e scritto da Tom Hedley e Joe Eszterhas. Contribuì molto al lancio della protagonista Jennifer Beals, all'epoca ventenne.



La diciottenne Alex Owens lavora come operaia di giorno e come ballerina in un locale notturno, coltivando il sogno di entrare all’Accademia di Danza di Pittsburgh. Si allena senza sosta, ma quando si reca alla scuola per iscriversi a un’audizione, si fa prendere dallo scoraggiamento e rinuncia. Una notte, nel locale dove si esibisce incontra Nick...Leggi di più

