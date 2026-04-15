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Frasi del film Flash Gordon

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Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi.

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Albert Einstein

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