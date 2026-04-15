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Frasi del film Flash Gordon
- Munson: Dottor Zarkov, non c'è il sole! Sono le 8 e 24 del mattino e non c'è il sole!
Zarkov: Non c'è il sole?!
Munson: No!
Zarkov: Controlla il vettore angolare della Luna, presto.
Telegiornale: Sembra che non ci siano spiegazioni scientifiche a questi straordinari sconvolgimenti intergalattici. Solo il dottor Hans Zarkov, già consulente della NASA, ha fornito alcune motivazioni. Le ragioni che ha addotto però sono state respinte dalla comunità scientifica perché ritenute irrazionali. Secondo gli scienziati della NASA l'eclissi solare di questa mattina che è senza precedenti non deve essere causa di preoccupazioni. Un'equipe di scienziati della NASA è già riunita in conferenza col Presidente dalle 7 di questa mattina...
Zarkov: Che cosa hai trovato? La Luna è fuori dalla sua orbita?
Munson: Sì, pensi, di oltre 12 gradi. È un errore certamente!
Zarkov: No, non è così che lo chiamerei! Questo è un attacco! Io sapevo di avere ragione in tutti questi anni! [riguardo le piccole meteore che stanno cadendo] Sono frammenti di roccia lunare. La nostra Luna sta subendo di un'enorme forza che proviene dallo spazio. Una specie di raggio energetico, Munson... Questo è il momento di andare, Munson!
Munson: Andare dove?
Zarkov: Ho calcolato le coordinate, so la direzione da cui proviene. È arrivato il grande momento che aspettavamo, Munson! Bene, partiamo, e il controattacco iniziamo!
Munson: C-Che ha detto?! Io non ci vado su quella capsula!
Zarkov: Munson, io non riesco a guidarla da solo!
Munson: Be', provi lo stesso!
Zarkov [punta una pistola a Munson]: Afferra il tuo spazzolino da denti e andiamo!
Munson: D'accordo, capo... [scappa]
Zarkov: Munson? Munson!! Munson, mi spieghi perché scappi!?
- Flash Gordon : È come sulla Terra, anche qui è pieno di matti!
- Flash Gordon: Questo Ming è un pazzo furioso...
Sonda imperiale: "Questo Ming è un pazzo furioso"!
Ming: Chi è che ha parlato?
Sonda imperiale: Il prigioniero dai capelli biondi.
Ming: Voi chi siete?
Flash Gordon: Flash Gordon, gioco a rugby nei New York Jets.
Dale Arden: Dale Arden, vostra maestà! "Vivi e lascia vivere", è questo il mio motto!
Zarkov: Il mio nome è Hans Zarkov, sono uno scienziato. Li ho portati qui per salvare il nostro pianeta, la Terra.
Klytus: Quel corpo oscuro nel sistema SK, il satellite con cui recentemente vi siete tanto divertito.
Zarkov: Ma perché? Quello che interessa a noi è solo la vostra amicizia! Perché ci attaccate?
Ming: Non dovremmo? ...Patetici terrestrucoli! Lanciare i vostri corpi nell'insidioso cosmo senza la minima conoscenza di chi o cosa vi attendeva qui... Se aveste immaginato la reale natura dell'universo, non vi sareste mai avventurati in questo viaggio!
- Dale Arden: Com'è buffa la vita, l'ultima volta che ti ho visto speravo che fosse un sogno, e ora spero tanto che non lo sia! Come ti senti?
Flash Gordon: Mi sembra di volare!
Dale Arden: Anche a me! Se hai un po' di tempo ho un sacco di storie allucinanti da raccontarti!
Flash Gordon: Saranno favole per i nostri figli!
Dale Arden: Ah, è un'ottima idea!
Vultano: Adesso basta! [gli uomini falco li separano]
Dale Arden: Ehi, vuoi togliermi quegli artigli di dosso?! Io mi sono appena fidanzata!
-
- Dale Arden: Per questo ci hanno lasciato fuggire, Klytus credeva di avere annullato la sua memoria!
Zarkov: Vuoi sapere com'è andata veramente?
Dale Arden: Non ha molta fantasia?
Zarkov: Mentre mi svuotavano il cervello, ho avuto la grossa idea di recitare Shakespeare, le battute di Woody Allen, le formule di Einstein, qualsiasi cosa mi venisse in mente, perfino una canzone dei Beatles! È stata la mia salvezza, tesoro! Nessuno riuscirà mai a distruggere la storia dell'uomo, il nostro spirito è immortale! [proprio allora vengono attaccati dagli uomini falco]
- Vultano: A tutti gli uomini falco, abbandonare l'aereogibile! Disporsi in formazione di combattimento dietro il razzo Aiace, Flash ed io ci getteremo col paracadute quando avrà inizio la battaglia. E tu, Biro, non fare voli pindarici come al solito!
Biro: Se vinciamo mi mandi in pensione?
Vultano: Ah ah! In bocca al falco! ...Flash, ma che cosa stai guardando?
Flash Gordon: Quanto manca alla distruzione della Terra. Secondo i calcoli di Zarkov, pochi minuti. Sii sincero con me, Vultano, pensi che ce la faremo?
Vultano: Sì, certo, non ho alcun dubbio! C'è un campo di fulmini che protegge tutta la città, quando l'aereogibile lo attraverserà... Boom! Ahahahahahah! Il carburante e tutti gli altri armamenti faranno saltare in aria il campo! Apertosi il varco, i miei uomini ci si infileranno! Stupendo! Su, vediamo cosa trasmettono da "Mongo City". [accende la radio e si sente la musica nuziale per Ming e Dale]
Flash Gordon: Oh mio dio!
- Zogi: Vuoi tu, Ming il terribile, sovrano di tutta la galassia, prendere la giovane terrestre Dale Arden come tua imperatrice del momento?
Ming: Per il momento, sì.
Zogi: Prometti di usarla come più ti piace?
Ming: Oh, sì, certo...
Zogi: Prometti che non l'abbandonerai nello spazio fino a quando non sarà arrivato il momento che di lei non ne potrai più?
Ming: Lo voglio.
Dale Arden: Io invece non lo voglio!
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 47 • Pagina: 1 di 5
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