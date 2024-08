Frasi del film Altri tempi - Zibaldone n. 1

Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile e i tuoi malanni puoi dimenticar;

in fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile, trovar quel po' che occorre per campar!

Mi piace girare, ma ovunque io sia mi sento di stare a casa mia;

ci son lassù le api che il loro miele fan per me,

se sotto un sasso poi guarderò ci troverò

le formiche e un po' io me ne mangerò!

Vicino a te quel che ti occorre puoi trovar,

lo puoi trovar! [cantando Lo stretto indispensabile]

‐ Baloo ‐

Il libro della giungla