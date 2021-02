Valentina Vladimirovna Tereshkova, astronauta sovietica, nasce il 6 marzo 1937 a Maslennikowo, sul fiume Volga, vicino Jaroslawl. Oggi non sono poi così poche le donne ad aver lasciato il suolo terrestre per missioni spaziali, ma la russa Tereshkova ha un primato, quello di essere stata la prima donna nello spazio. Il padre, autista di trattori, cade durante la Seconda guerra mondiale: Valentina deve stringere i denti durante la sua infanzia difficile. Giovane, lavora in una fabbrica di pneumatici, poi in un'impresa produttrice...continua la lettura su Biografieonline.it