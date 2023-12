William Hazlitt nasce a Mitre Lane, Maidstone, nel Kent (Regno Unito), il 10 aprile 1778. Figlio di un pastore irlandese della Chiesa unitaria (protestante), segue il padre nel suo peregrinare tra Inghilterra, Irlanda e persino Stati Uniti d'America. Tornato in patria, inizia ma ben presto rinuncia alla carriera ecclesiastica che il padre aveva deciso di fargli percorrere. William Hazlitt preferisce dedicarsi alla pittura e per studiare l'arte si trasferisce a Parigi. Torna in Inghilterra nel 1803 per frequentare a Londra i... continua su Biografieonline.it