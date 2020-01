Frasi di Bruno Barbieri Chef italiano Scarica il PDF con tutte le frasi di Bruno Barbieri Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Bruno Barbieri

Bruno Barbieri nasce il 12 gennaio del 1962 a Medicina, in provincia di Bologna. Nel dicembre del 1979, dopo essersi diplomato all'istituto alberghiero di Bologna, gli viene offerta l'opportunità di lavorare come terzo cuoco sulla Oceanic, una nave da crociera che accoglie più di un centinaio di cuochi: grazie a quell'occasione ha la possibilità di girare il mondo, toccando anche il Sud America, i Caraibi e gli Stati Uniti: a New York cucina anche per Andy Warhol. L'esperienza dura un anno e mezzo: fa poi ritorno in Italia e...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi