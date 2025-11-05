Aforismi
Il bello delle donne è che hanno paura, ma alla fine...

Il bello delle donne è che hanno paura, ma alla fine hanno il coraggio di fare tutto.
Anonimo

