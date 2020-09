La cosa più importante che i genitori possano insegnare ai figli è come cavarsela senza di loro.

Preferisco essere un sognatore fra i più umili, immaginando quel che avverrà, piuttosto che essere signore fra coloro che non hanno sogni e desideri.

Mario: Don Pablo, vi devo parlare, è importante... Mi sono innamorato!



Pablo Neruda: Ah, meno male! Non è grave, c'è rimedio.



Mario: No, no! Che rimedio Io voglio stare malato.