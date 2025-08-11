Aforismi
Dialogo (paternità anonima)

- Qual è il doppio di sei?

- Siamo
Anonimo

