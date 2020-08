Se vinci, non dire niente. Se perdi, dì ancora meno.

Una donna non la perdi cosi all'improvviso... Di solito accumula troppo dolore, troppe lacrime e troppe delusioni. E alla fine decide che quello non è più il posto per lei.

Non possiamo andare in giro a misurare la nostra bontà in base a ciò che non facciamo, in base a ciò che neghiamo a noi stessi, a ciò a cui rinunciamo e a chi respingiamo. Credo, forse, che dobbiamo misurare la bontà in base a chi abbracciamo, a ciò che creiamo e a chi accogliamo.

‐ Padre Henri ‐

Chocolat