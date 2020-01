Frasi di Thomas Merton Religioso statunitense, monaco... Scarica il PDF con tutte le frasi di Thomas Merton Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Thomas Merton

Thomas Merton nasce il 31 gennaio del 1915 a Prades, sui Pirenei Orientali, in Francia, figlio di Owen, un pittore neozelandese attivo in Europa e negli Stati Uniti, e di Ruth, un'artista quacchera americana. Battezzato nella Chiesa anglicana, secondo la volontà di suo padre, in compagnia della famiglia si trasferisce, quando ha solo pochi mesi di vita, negli Stati Uniti, visto il peggiorare della Prima Guerra Mondiale. E' ricordato come autore di numerosi saggi, opere in poesia e in prosa, dedicati in modo particolare al tema...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi