Frase di Carlo Tavecchio
Noi siamo in questo momento protesi a dare una dignità anche sotto l'aspetto estetico della donna nel calcio. [Domanda: in che senso sotto l'aspetto estetico?] Perché finora si riteneva che la donna fosse un soggetto handicappato rispetto al maschio sulla resistenza, sul tempo, sull'espressione anche atletica e invece abbiamo riscontrato che sono molto simili.
[Report, Raitre, 4 maggio 2014]
Carlo Tavecchio nasce il 13 luglio del 1943 a Ponte Lambro, nella Brianza comasca. Dopo essersi diplomato in Ragioneria, inizia a lavorare in banca, diventando dirigente della Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza. Nel 1970 viene condannato a quattro mesi di reclusione per falsità in titolo di credito continuata in concorso....
