Costantino della Gherardesca nasce il 29 gennaio del 1977 a Roma, discendente di una nota famiglia aristocratica originaria della Toscana. Laureatosi al King's College London in filosofia, all'inizio degli anni Duemila si avvicina al mondo dello spettacolo: nel 2001 comincia a lavorare come opinionista in "Chiambretti c'è", programma condotto da Piero Chiambretti e trasmesso da Raidue. L'anno seguente, cura una rubrica, dal titolo "Bile blu", sul quotidiano "L'Indipendente" diretto da Giordano Bruno Guerri, e inizia a collaborare... continua su Biografieonline.it