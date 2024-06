La famiglia non è una cosa importante. E' tutto.

Michael Andrew Fox nasce a Edmonton, in Canada, il 9 giugno 1961. Figlio di un colonnello dell'aviazione ha solo 10 anni quando il suo volto compare sugli schermi della TV canadese. Dopo una tranquilla infanzia a 15 anni matura la decisione di abbandonare gli studi per dedicarsi alla carriera di attore: una volta famoso avrà modo di pentirsi di questa scelta, tornerà faticosamente sui libri e otterrà il diploma. Cambia il suo nome d'arte decidendo di aggiungere la 'J' in onore del giovane attore Michael J. Pollard. Dopo "Midnight... continua su Biografieonline.it