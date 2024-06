Giancarlo Magalli nasce il 5 luglio del 1947 a Roma, figlio di un direttore di produzione cinematografico. Proprio per motivi familiari, trascorre i primi anni della sua vita su numerosi set cinematografici, entrando in contatto con attori come Gina Lollobrigida, Aldo Fabrizi, Rossano Brazzi e addirittura Humphrey Bogart e Ava Gardner. Da ragazzo, persuade Gianni Buffardi (genero di Totò, peraltro), produttore amico del padre, a permettergli di svolgere un po' di praticantato: in questo modo ha l'opportunità di lavorare come aiuto... continua su Biografieonline.it